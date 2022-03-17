Молдова всегда требовала от России вывести свои войска из Приднестровья, а также утилизировать боеприпасы. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду.

Поводом для такого заявления стала резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании России оккупантом левобережья Днестра в Молдове.

Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение, – прокомментировала Санду.

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Напомним, на внеочередном заседании 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении Российской Федерации.

Фото: Maia Sandu, президент РФ