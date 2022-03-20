В результате обстрелов в Рубежном Луганской области погибли три человека, из них двое детей. Пострадали двое жителей, из них один ребенок. Спасли семь человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки российские захватчики разрушили в Рубежном и Северодонецке 24 дома. Из-за обстрелов российской армии в течение 19 марта в этих двух городах повреждены или разрушены около 30 объектов.

Из них 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные здания, объекты инфраструктуры.

Сейчас без газоснабжения остаются 23 населенных пункта полностью и семь – частично, в общей сложности около 35 000 абонентов. Без электроснабжения – 26 населенных пунктов полностью, 12 — частично. Без света находятся 98 364 потребителя, отключено 627 трансформаторных подстанций.

Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан.

Война в Украине длится уже 25-й день. Путинские войска продолжают обстреливать жилые дома, школы, детские сады и даже больницы.

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Фото: Сергей Гайдай