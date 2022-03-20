Унаслідок обстрілів у Рубіжному Луганської області загинули три людини, з них двоє дітей. Постраждали двоє жителів, з низ одна дитина. Врятували сімох людей.

Про це повідомив керівник Луганської обласвної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, за минулу добу російські загарбники зруйнували в Рубіжному та Сєвєродонецьку 24 будинки. Загалом обстрілами російської армії протягом 19 березня в цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

Із них 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Зараз без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та сім – частково, загалом близько 35 000 абонентів. Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, попри обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян.

Війна в Україні триває вже 25-й день. Путінські війська продовжують обстрілювати житлові будинки, школи, дитячі садочки і навіть лікарні.

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Фото: Сергій Гайдай