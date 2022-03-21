Россия продолжает проводить мобилизацию на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Очередная волна так называемой мобилизации происходит на территории Донецкой области. Чтобы увеличить количество потенциальных “призывников”, оккупанты повышают возраст мужчин – с 55 до 65 лет.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На временно оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению также объявлена ​​мобилизация местного населения. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

Всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения “регистрации”. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов.

Наша разведка подчеркивает, что “мобилизованные” в состав 1 армейского корпуса российских оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 выпуска.

Кроме того, среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами.

В частности, на Луганский мясокомбинат привезли 16 уничтоженных “мобилизованных”. Один из них – сын директора 33 средней школы Луганска. При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели.

Источник: Главное управление разведки