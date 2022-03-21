Росія продовжує проводити мобілізацію на території тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

Чергова хвиля так званої мобілізації відбувається на території Донецької області. Щоб збільшити кількість потенційних “призовників”, окупанти збільшують вік чоловіків – з 55 до 65 років.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню також оголошено мобілізацію місцевого населення. До лав окупаційної армії активно залучають студентів.

Всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення “реєстрації”. Тим, кому вже виповнилося 18 років, особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

Наша розвідка наголошує, що “мобілізовані” до складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом і мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

Крім того, серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, викликані великими втратами особового складу – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами.

Зокрема, на Луганський м’ясокомбінат привезли 16 знищених “мобілізованих”. Один з них – син директора 33 середньої школи Луганська. При цьому рідним нічого не повідомляють щодо місця та обставин загибелі.

Джерело: Головне управління розвідки