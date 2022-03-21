Зеленський про ультиматум Путіна: Україна не може цього виконати

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ультиматум путінської Росії, заявив, що Україна не може його виконати.

– Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, ми не можемо цього зробити, – наголосив Зеленський в інтерв’ю виданню Суспільне, уривки з якого опублікували у понеділок, 21 березня.

Нагадаємо, українська влада відкинула ультиматум російських загарбників з вимогою капітуляції захисників України в нашому місті-герої Маріуполі.

Зазначимо, що напередодні у Кремлі пред’явили українським військовим, які перебувають у Маріуполі, ультиматум: у РФ хочуть, щоб війська України склали зброю та залишили місто 21 березня. У такому разі українським військовим нібито дозволили б залишити місто “за погодженим з Україною маршрутом”.

Там наголошували, що захисники не повинні мати при собі зброї та боєприпасів. І лише після цього, як стверджувало військове керівництво РФ, розпочалася б “евакуація мирних жителів”.