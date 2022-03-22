Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе относительно обеспечения мира, рассказал, что переговоры проходят постоянно в формате онлайн.

Об этом Подоляк сказал в интервью BBC Украина.

По его словам, есть много консультативных групп, вовлеченных в переговорный процесс. Кроме того, структура переговоров очень сложна.

— Есть много групп, работающих в разных форматах. Есть политические советники, и это не только российские или украинские, с нашей стороны – это Андрей Ермак, работающий с политическими советниками из других стран, которые могут быть странами-гарантами, – сказал Михаил Подоляк.

Он отмечает, что это не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира против страны, нарушившей и принципы ведения войны.

– Мотивы России неизвестны, и вообще поведение очень странное, – сказал советник главы ОПУ.

Кроме того, работают юридические и консультативные группы, задачи которых будут анализировать, насколько определенные предложения и шаги будут восприниматься украинским обществом.

— Потому что, в отличие от РФ, мы не можем без диалога с обществом. У нас ведь иной принцип существования государства и общества. РФ имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду. Мы не можем на это пойти, поэтому наши экспертные группы отрабатывают все так, чтобы общество воспринимало любые решения, — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, российская сторона часто вбрасывает какие-то свои истории, чтобы создать психологическое давление на украинскую сторону и спровоцировать конфликт в украинском обществе.