Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, який бере участь у переговорному процесі щодо миру, розповів, що переговори проходять постійно у форматі онлайн.

Про це Подоляк сказав в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, є багато консультативних груп, які залучені до переговорного процесу. Крім того, структура переговорів дуже складна.

– Є багато груп, які працюють у різних форматах. Є політичні радники, і це не тільки російські чи українські, з нашого боку – це Андрій Єрмак, який працює з політичними радниками з інших країн, які можуть бути країнами-гарантами, – сказав Михайло Подоляк.

Він наголошує, що це не війна України з Росією, це війна всього цивілізованого світу проти країни, яка порушила і принципи ведення війни.

– Мотиви Росії невідомі, і взагалі поведінка дуже дивна, – сказав радник голови ОПУ.

Крім того, працюють юридичні і консультативні групи, завдання яких аналізувати, наскільки певні пропозиції і кроки будуть сприйматися українським суспільством.

– Тому що, на відміну від РФ ми не можемо без діалогу із суспільством. Адже в нас трохи інший принцип існування держави та суспільства. РФ має іншу конструкцію, там можна прийняти будь-яке рішення і нав’язати суспільству через пропаганду. Ми не можемо на це піти, тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення, – наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, російська сторона часто вкидає якісь свої історії, щоб створити психологічний тиск на українську сторону і спровокувати конфлікт в українському суспільстві.