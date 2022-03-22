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Факты / Украина

Российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы — горсовет

Валентина Летяк редактор ленты
Російська авіація скинула на Маріуполь дві надпотужні бомби

22 марта российская авиация снова сбросила на украинский Мариуполь две сверхмощные бомбы.

Город получил еще большие разрушения, сообщают в горсовете. Какие именно объекты пострадали – не уточняется.

20 марта Военно-морской флот России из четырех кораблей обстрелял Мариуполь.

19 марта российская авиация сбросила бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя. На момент атаки в здании скрывались около 400 человек – женщины, дети и пожилые люди.

С начала марта продолжается блокада Мариуполя российскими захватчиками. Войска агрессора беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам и не пускают в город гуманитарные грузы с необходимыми лекарствами и продуктами.

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Фото: полк Азов

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