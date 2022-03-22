22 марта российская авиация снова сбросила на украинский Мариуполь две сверхмощные бомбы.

Город получил еще большие разрушения, сообщают в горсовете. Какие именно объекты пострадали – не уточняется.

20 марта Военно-морской флот России из четырех кораблей обстрелял Мариуполь.

19 марта российская авиация сбросила бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя. На момент атаки в здании скрывались около 400 человек – женщины, дети и пожилые люди.

С начала марта продолжается блокада Мариуполя российскими захватчиками. Войска агрессора беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам и не пускают в город гуманитарные грузы с необходимыми лекарствами и продуктами.

Читайте На спутниковых снимках Мариуполя видно размещение техники врага

Фото: полк Азов