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Факти / Україна

Російська авіація скинула на Маріуполь дві надпотужні бомби – міськрада

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російська авіація скинула на Маріуполь дві надпотужні бомби

22 березня російська авіація знову скинула на український Маріуполь дві надпотужні бомби.

Місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляють у міськраді. Які саме об’єкти постраждали – не уточнюють.

20 березня Військово-морський флот Росії з чотирьох кораблів обстріляв Маріуполь.

19 березня російська авіація скинула бомби на школу мистецтв №12 в Лівобережному районі Маріуполя. На момент атаки в будівлі переховувалися близько 400 осіб – жінки, діти та люди похилого віку.

З початку березня триває блокада Маріуполя російськими загарбниками. Війська агресора нещадно знищують місто, вбивають місцеве населення, завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях і не пускають у місто гуманітарні вантажі з необхідними ліками і продуктами.

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Фото: полк Азов

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