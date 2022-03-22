22 березня російська авіація знову скинула на український Маріуполь дві надпотужні бомби.

Місто зазнало ще більших руйнувань, повідомляють у міськраді. Які саме об’єкти постраждали – не уточнюють.

20 березня Військово-морський флот Росії з чотирьох кораблів обстріляв Маріуполь.

19 березня російська авіація скинула бомби на школу мистецтв №12 в Лівобережному районі Маріуполя. На момент атаки в будівлі переховувалися близько 400 осіб – жінки, діти та люди похилого віку.

З початку березня триває блокада Маріуполя російськими загарбниками. Війська агресора нещадно знищують місто, вбивають місцеве населення, завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях і не пускають у місто гуманітарні вантажі з необхідними ліками і продуктами.

Читайте На супутникових знімках Маріуполя видно розміщення техніки ворога

Фото: полк Азов