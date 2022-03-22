Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав парламентарів та народ Італії підтримати повне ембарго для Росії, включно з нафтою.

Також він закликав італійців заблокувати російську нерухомість, рахунки, яхти і активи всіх, хто має вплив.

– Народе Італії! Ви добре знаєте українців. Наш народ, який ніколи не хотів воювати, такий самий європейський, як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Ви чітко знаєте тих, хто наказує воювати і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку.

Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте всю їхню нерухомість, рахунки, яхти. Заблокуйте активи всіх, хто має вплив. Підтримайте санкції проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти, – сказав президент у зверненні до італійського парламенту.