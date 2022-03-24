Путинские оккупанты используют расстрельные команды в Мариуполе — полк Азов

Бойцы полка Азов, защищающие Мариуполь от путинских захватчиков, доложили о последних новостях из города. Враг продолжает бомбежку Мариуполя, убивает мирное население из артиллерии и танков.

Как сообщил заместитель командира полка Азов Калина, деморализованные российские военные прибегают к использованию расстрельных команд, что является настоящей дикостью для реалий ХХІ века.

Калина эмоционально обратился к международным партнерам Украины, которые, продолжая рассказывать об обеспокоенности ситуацией в Украине, ведут бизнес с Россией и отстраняются от реальной помощи официальному Киеву.

Полный текст обращения полка Азов

Слава Украине! 21 марта – бойцы полка Азов послали в известном россиянам направлении один вражеский катер и уничтожили его вместе с экипажем.

Вчера азовцами и бойцами 36-й бригады был уничтожен один вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня и один самолет, а еще два танка и вражеская пехота.

В Мариуполе продолжаются тяжелые бои. Путинская орда покрывает нашу землю своими трупами, которых не собирается уносить, а позади пехоты (вдумайтесь) стоят расстрельные команды. Это даже представить трудно в XXI веке, это — путинизм в его лучших проявлениях.

Враг, не имея возможности одолеть оборону Мариуполя, сбрасывает на наш город сверхмощные авиационные бомбы, уничтожает здания, убивает людей танками, утюжит кораблями и артиллерией.

Це Маріуполь сьогодні. Наче мертве, розстріляне ворогом місто. Але воно ще живе. Там дихають люди — голодні, в підвалах догораючих будинків. Їх серця ще б’ються під завалами з надією на порятунок. Маріуполь відчуває біль. Проте він все ще живий організм, який чекає на порятунок. pic.twitter.com/3aSjBitmXq — АЗОВ (@Polk_Azov) March 23, 2022

Накануне враг обстрелял автобусы с детьми, которые были эвакуированы из Мариуполя в Запорожье. Российские чудовища нагло, безжалостно и показательно уничтожают население нашей страны. Они морят горожан холодом и голодом.

Как тебе спится после всего того, мир? Когда жители мирного приморского города не могут уснуть из-за постоянных бомбардировок.

Вкусный стейк вы сегодня съели? Позвольте спросить, а в каком году выпуска было вино? В то время, когда жителям города, нечего есть и пить!

Вы, наверное, очень озабочены ситуацией в Мариуполе? Но ведь это не ваши граждане, зачем спешить?

Подчеркиваю, если не выстоим мы, украинцы, то завтра такая же ситуация ждет вас.

Мы видим призывы народа по всей стране и за ее пределами: спасти Мариуполь. И мы благодарны вам, потому что парни воюют ради вас, украинцы. Ради детей, ради будущего.

Мы будем бороться сверх своих сил, в бесчеловечных условиях. И будем бороться за наших людей, пока нам хватит сил. Мариуполь – это Украина!