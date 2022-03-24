Путінські окупанти використовують розстрільні команди у Маріуполі – полк Азов

Бійці полку Азов, що боронять Маріуполь від путінських загарбників, доповіли про останні новини з міста. Ворог продовжує бомбардування Маріуполя, вбиває мирне населення з артилерії і танків.

Як повідомив заступник командира полку Азов Калина, деморалізовані російські військові вдаються до використання розстрільних команд, що є справжньою дикістю для реалій ХХІ століття.

Калина емоційно звернувся до міжнародних партнерів України, які, продовжуючи розповідати про занепокоєння ситуацією в Україні, далі ведуть бізнес із Росією та усуваються від реальної допомоги офіційному Києву.

Повний текст звернення полку Азов

Слава Україні! 21 березня бійці полку Азов послали у відомому росіянам напрямку один ворожий катер та знищили його разом з екіпажем.

Вчора ж азовцями та бійцями 36-ї бригади було знищено один ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня та один літак, а ще два танки та ворожу піхоту.

У Маріуполі тривають важкі бої. Путінська орда вкриває нашу землю своїми трупами, яких не збирається забирати, а позаду піхоти (вдумайтесь) стоять розстрільні команди. Це навіть уявити важко у ХХІ столітті, це – путінізм у найкращих його проявах.

Ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на наше місто надпотужні авіаційні бомби, нищить будівлі, вбиває людей танками, “утюжить” кораблями та артилерією.

Це Маріуполь сьогодні. Наче мертве, розстріляне ворогом місто. Але воно ще живе. Там дихають люди – голодні, в підвалах догораючих будинків. Їхні серця ще б’ються під завалами з надією на порятунок. Маріуполь відчуває біль. Проте він все ще живий організм, який чекає на порятунок. pic.twitter.com/3aSjBitmXq — АЗОВ (@Polk_Azov) March 23, 2022

Напередодні ворог обстріляв автобуси із дітьми, яких евакуювали з Маріуполя до Запоріжжя. Російські потвори нахабно, безжально та показово знищують населення нашої країни. Вони морять містян холодом і голодом.

Як тобі спиться після всього того, світе? Коли мешканці мирного приморського міста не можуть заснути через постійні бомбардування.

Чи смачний стейк ви сьогодні з’їли? Дозвольте запитати, а якого року випуску було вино? У той час, коли жителі міста не мають що їсти та пити!

Ви, мабуть, дуже стурбовані та занепокоєні ситуацією в Маріуполі? Але це ж не ваші громадяни, чому поспішати?

Наголошую, якщо не вистоїмо ми, українці, то завтра така ж ситуація чекатиме на вас.

Ми бачимо заклики народу по всій країні та за її межами: врятувати Маріуполь. І ми вдячні вам, бо хлопці воюють заради вас, українці. Заради дітей, заради майбутнього.

Ми будемо боротися понад свої сили, у нелюдських умовах. І боротимемося за наших людей, поки нам вистачить сил. Маріуполь – це Україна!