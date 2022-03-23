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Факты / Украина

“Русский военный корабль, иди на**й”: в Украине госслужащим разрешили использовать легендарное направление

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Использование украинскими госслужащими выражения “Русский военный корабль, иди на**й” не является нарушением кодекса государственного служащего.

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Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

— Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего, — говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет об Общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

НапомнимУкрпочта выбрала победителя народного голосования за лучший эскиз почтовой марки “Русский военный корабль, иди на**й!”.

Источник: Госпогранслужба

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