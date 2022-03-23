Использование украинскими госслужащими выражения “Русский военный корабль, иди на**й” не является нарушением кодекса государственного служащего.
Об этом сообщило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.
— Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего, — говорится в сообщении.
Отметим, что речь идет об Общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.
Напомним, Укрпочта выбрала победителя народного голосования за лучший эскиз почтовой марки “Русский военный корабль, иди на**й!”.
Источник: Госпогранслужба