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Факти / Україна

“Російський військовий корабель, йди на х***й”: в Україні держслужбовцям дозволили використовувати легендарний напрямок

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Використання українськими держслужбовцями виразу “російський військовий корабель, йди на х***й” не є порушенням кодексу державного службовця.

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Про це повідомило Національне агентство України з питань державної служби.

– Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острова Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що йдеться про Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Джерело: Держкордонслужба

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