Використання українськими держслужбовцями виразу “російський військовий корабель, йди на х***й” не є порушенням кодексу державного службовця.

Читайте Як працюють відділення Укрпошти 23 березня 2022 року

Про це повідомило Національне агентство України з питань державної служби.

– Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острова Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що йдеться про Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Джерело: Держкордонслужба