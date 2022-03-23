ВСУ ликвидировали командира бригады морпехов РФ, которая хотела штурмовать Одессу

Украинские военные ликвидировали командира бригады российской морской пехоты. Его подразделение хотело штурмовать Одессу.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, морских пехотинцев России, которые должны были штурмовать Одессу, украинские военные разбили под Николаевом и Мариуполем.

На днях стало известно, что украинские военные ликвидировали Андрея Палия – заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга, который был родом из Киева.

19 марта в Украине свою смерть нашел Сергей Волынец – командир авиационного звена военно-воздушных сил России.

Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый список военнослужащих РФ, совершающих преступления против украинцев.

В список в целом попали 966 человек, в том числе представители командования.