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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували командира бригади морпіхів РФ, яка хотіла штурмувати Одесу

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували командира бригади морпіхів РФ, яка хотіла штурмувати Одесу

Українські військові ліквідували командира бригади російської морської піхоти. Його підрозділ хотів штурмувати Одесу.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, морських піхотинців Росії, які повинні були штурмувати Одесу, українські військові розбили під Миколаєвом і Маріуполем.

Днями стало відомо, що українські військові ліквідували Андрія Палія – заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу, який був родом із Києва.

19 березня в Україні свою смерть знайшов Сергій Волинець – командир авіаційної ланки військово-повітряних сил Росії.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило новий список військовослужбовців РФ, які скоюють злочини проти українців.

До списку загалом потрапили 966 осіб, зокрема й представники командування.

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Фото: Міноборони

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