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Факты / Украина

Разведка обнародовала имена 966 военных Таманской дивизии РФ, совершающих преступления против украинцев

Юлия Соколова редактор ленты
Російські танки

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый список военнослужащих РФ, совершающих преступления против украинцев.

Согласно сообщению ГУР Минобороны, речь идет об 1 танковом полке 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии РФ.

– ГУР Минобороны Украины получило список военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (в/ч 58198), совершающих военные преступления против народа Украины… За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности, — отмечается в сообщении.

В список в целом попали 966 человек, в том числе представители командования:

• командир полка – подполковник Денис Лапин;

• заместитель командира полка – подполковник Александр Золотько;

• заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Константин Соловей и другие.

С полным списком можно ознакомиться на сайте ГУР Минобороны.

Следует отметить, что подразделения 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии базируются в населенном пункте Калининец Московской области.

История дивизии начинается в июле 1940 года, когда в Харькове была сформирована 127 стрелковая дивизия. Впоследствии это военное подразделение несколько раз переформатировали, пока оно не стало 2 гвардейской мотострелковой дивизией.

Как сообщал в начале марта советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ (речь шла именно о Таманской дивизии). Пленные российские военные из этой дивизии впоследствии выступили на брифинге.

Это уже не первый список военных РФ, обнародованный украинской разведкой. Ранее были опубликованы списки: пилотов 559-го бомбардировочного авиаполка РФ; 78-й бригады РФ; 727 отдельного батальона морской пехоты; личного состава Воздушно-космических сил РФ, наносящих авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

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Источник: ГУР Министерства обороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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