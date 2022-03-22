Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый список военнослужащих РФ, совершающих преступления против украинцев.

Согласно сообщению ГУР Минобороны, речь идет об 1 танковом полке 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии РФ.

– ГУР Минобороны Украины получило список военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (в/ч 58198), совершающих военные преступления против народа Украины… За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности, — отмечается в сообщении.

В список в целом попали 966 человек, в том числе представители командования:

• командир полка – подполковник Денис Лапин;

• заместитель командира полка – подполковник Александр Золотько;

• заместитель командира полка по военно-политической работе – подполковник Константин Соловей и другие.

С полным списком можно ознакомиться на сайте ГУР Минобороны.

Следует отметить, что подразделения 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии базируются в населенном пункте Калининец Московской области.

История дивизии начинается в июле 1940 года, когда в Харькове была сформирована 127 стрелковая дивизия. Впоследствии это военное подразделение несколько раз переформатировали, пока оно не стало 2 гвардейской мотострелковой дивизией.

Как сообщал в начале марта советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ (речь шла именно о Таманской дивизии). Пленные российские военные из этой дивизии впоследствии выступили на брифинге.

Это уже не первый список военных РФ, обнародованный украинской разведкой. Ранее были опубликованы списки: пилотов 559-го бомбардировочного авиаполка РФ; 78-й бригады РФ; 727 отдельного батальона морской пехоты; личного состава Воздушно-космических сил РФ, наносящих авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Источник: ГУР Министерства обороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ