Украинские военные ликвидировали Андрея Палия – заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга.
Эту информацию подтвердили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
— ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
Капитан первого ранга Андрей Палий был родом из Киева. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности социальный психолог.
Это уже не первый командующий оккупантов, которого ликвидировали наши Вооруженные силы в войне в Украине. 19 марта стало известно, что в Украине свою смерть нашел Сергей Волынец – командир авиационного звена военно-воздушных сил России.
Военного преступника похоронили в России 17 марта: когда и где Вооруженные силы ликвидировали Сергея Волынца, не сообщается.
На родине погибшего военного наградили орденом мужества посмертно. Тем самым враг в очередной раз подтвердил лживость пропаганды Минобороны РФ о том, что в Украине “потерь нет”.
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