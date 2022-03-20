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Факты / Мир / Россия

Был родом из Киева: ВСУ ликвидировали заместителя командующего флотом РФ Андрея Палия

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Был родом из Киева: ВСУ ликвидировали заместителя командующего флотом РФ Андрея Палия

Украинские военные ликвидировали Андрея Палия – заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга.

Эту информацию подтвердили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

— ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.

Капитан первого ранга Андрей Палий был родом из Киева. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности социальный психолог.

Это уже не первый командующий оккупантов, которого ликвидировали наши Вооруженные силы в войне в Украине. 19 марта стало известно, что в Украине свою смерть нашел Сергей Волынец – командир авиационного звена военно-воздушных сил России.

Военного преступника похоронили в России 17 марта: когда и где Вооруженные силы ликвидировали Сергея Волынца, не сообщается.

На родине погибшего военного наградили орденом мужества посмертно. Тем самым враг в очередной раз подтвердил лживость пропаганды Минобороны РФ о том, что в Украине “потерь нет”.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

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