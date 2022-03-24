Глава РПЦ, благословляющий войну в Украине, тем самым благословляет убийство паствы, которую он считает своей.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

— Действительно, уже много пострадало не только священников ПЦУ, мы уже имеем несколько погибших наших военных капелланов, но также пострадало много храмов и священнослужителей московского патриархата в Украине. Поэтому глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл благословляет на убийство свою паству, которую он считает в Украине своей паствой, — отметил Эпифаний.

Он заявил, что единение украинцев необходимо для победы Украины.

– Поэтому сейчас все украинцы должны объединиться ради нашей общей победы. Я убежден, что мы своим единством преодолеем агрессора и вместе все будем дальше сообща, после победы, объединяясь, строить наше украинское государство, а также нашу единую поместную православную церковь, — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Митрополит Эпифаний добавил, что с началом войны, кроме поддержки в рамках церковной службы, священники ПЦУ записались в ряды волонтеров: они собирают гуманитарную помощь и развозят ее нуждающимся.

Глава ПЦУ также упомянул о Пасхальном посте, о котором могли забыть во время войны. Он заявил, что в эти сложные времена ПЦУ ослабляет требования по соблюдению поста для своих верующих.

– Там, где есть возможность, мы должны соблюдать пост. Там, где ее нет, церковь благословляет и ослабляет, чтобы верующие могли в это непростое время устоять и вместе двигаться к полной победе, — сказал он.

Ранее митрополит Эпифаний заявил, что во время войны желать смерти и убивать российских оккупантов не является грехом.

Фото: Митрополит Эпифаний

Источник: Национальный телемарафон