Очільник РПЦ, який благословляє війну в Україні, тим самим благословляє вбивство пастви, яку він вважає своєю.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Справді, вже багато постраждало не тільки священників ПЦУ, ми вже маємо декілька загиблих наших військових капеланів, але також постраждало багато храмів та священнослужителів московського патріархату в Україні. Тому очільник Російської православної церкви (РПЦ) Кирило благословляє на вбивство свою ж паству, яку він вважає в Україні своєю паствою, – зазначив Епіфаній.

Він заявив, що єднання українців необхідне для перемоги України.

– Тому зараз всі українці повинні об’єднатися заради нашої спільної перемоги. Я переконаний, що ми своєю єдністю здолаємо агресора і разом всі будемо далі спільно, після перемоги, єднаючись, розбудовувати нашу українську державу, а також нашу єдину помісну православну церкву, – наголосив предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній додав, що з початком війни, окрім підтримки в рамках церковної служби, священники ПЦУ записались у ряди волонтерів: вони збирають гуманітарну допомогу та розвозять її тим, хто цього потребує.

Очільник ПЦУ також згадав про Великодній піст, про який могли забути під час війни. Він заявив, що у ці складні часи ПЦУ послабляє вимоги щодо дотримання посту для своїх вірян.

– Там, де є можливість, ми повинні дотримуватися посту. Там, де її нема, церква благословляє та послаблює, щоб вірні могли у цей непростий час встояти і разом рухатися до повної перемоги, – зауважив він.

Раніше митрополит Епіфаній заявив, що під час війни бажати смерті та вбивати російських окупантів не є гріхом.

Фото: Митрополит Епіфаній

Джерело: Національний телемарафон