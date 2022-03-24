На супутникових знімках американської компанії з космічних технологій Maxar Technologies видно, як через підрив дамби розлило річку Ірпінь.

На супутникових знімках показали розлив річки Ірпінь / 2 фотографии

На світлинах можна простежити зону затоплення в районі населеного пункту Козаровичі Київської області.

Вода сягає й села Демидова, що у Вишгородському районі.

Кількома днями раніше в Київській обласні раді застерігали, що рівень води в річці Ірпінь вже сягнув максимально допустимого рівня, а подальше його зростання зумовить затоплення доріг та підвалів у селі.

Сталося так тому, що річка Ірпінь розташована нижче рівня Київського водосховища та до підриву подавалася туди насосами.

Генеральний штаб Збройних сил України ще наприкінці лютого повідомляв про плани російських військ відновити наступ на Київ через Полісся за допомогою понтонної переправи біля Демидова через річку Ірпінь.

Після того, як загарбники підірвали насосну станцію в Козаровичах, де річка Ірпінь впадає в Київське водосховище, Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Згідно з Кримінальним кодексом, це діяння карається позбавленням волі до 12 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 29-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Київська обласна рада, Київ. Головне