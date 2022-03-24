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Факты / Украина

Оккупанты принудительно вывозят мариупольцев в Россию – горсовет

Татьяна Забожко редактор ленты
Російські військові

В Мариуполе оккупанты начинают массово вывозить на территорию России жителей Левобережного района.

По данным горсовета, на сегодня известно о принудительном выселении около 6 тыс. мариупольцев. В общей сложности под незаконную депортацию попало около 15 тыс. жителей.

Российские военные в ультимативной форме заставляют людей садиться в автобусы, отбирают у них паспорта и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

Вывезенных сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда их потом распределяют в отдаленные города России.

– Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, это не так. В течение последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей, – отмечают в Мариупольском горсовете.

Так, автобусы, выехавшие из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы.

– Очевидно, это делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого хотят жители украинского города, — добавляют в горсовете.

По словам городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, блокировку городов, целенаправленное убийство и принудительный вывоз людей Украина переживала во время Второй мировой войны.

– К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину, – сказал мэр Мариуполя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мариупольський городской совет

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Фото: Dreamstime

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