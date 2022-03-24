У Маріуполі окупанти починають масово вивозити на територію Росії жителів Лівобережного району.

За даними міськради, станом на сьогодні відомо про примусове виселення близько 6 тис. маріупольців. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тис. жителів.

Російські військові в ультимативній формі змушують людей сідати в автобуси, відбирають у них паспорти та інші українські документи, що посвідчують особу.

Вивезених спершу доставляють до так званих фільтраційних таборів, звідки їх потім розподіляють віддаленими містами Росії.

– Незважаючи на те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так. Протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей, – зазначають у Маріупольській міськраді.

Так, автобуси, які виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані.

– Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Незважаючи на те, що саме цього хочуть жителі українського міста, – додають у міськраді.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, блокування міст, цілеспрямоване вбивство та примусове вивезення людей Україна переживала за часів Другої світової війни.

– На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їхнім поверненням в Україну, – сказав мер Маріуполя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 29-ту добу.

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Джерело: Маріупольська міська рада