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Факты / Украина

Возрождение Мрии: госпредприятие Антонов основало Международный фонд

Анастасия Гевко редактор ленты
Возрождение Мрии: госпредприятие Антонов основало Международный фонд

Государственное предприятие Антонов обратилось к международному авиационному сообществу и ко всем небезразличным людям с просьбой присоединиться к вложениям в Международный фонд, с помощью которого собираются возродить самолет Ан-225 Мрия.

– Среди всех транспортных самолетов особое место занимает самолет Ан-225 Мрия ГП Антонов – самый большой по массе перевозки груза и непревзойденный по своим параметрам. За более чем 30 лет эксплуатации на воздушных линиях стран всех континентов самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики и возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет, – напомнили в предприятии.

Сообщается, что Ан-225 установил 240 никем не перекрытых мировых рекордов и имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже. 

– Уже 34 года у самолета Ан-225 нет равных, он завоевал всемирное восхищение и уважение. Мы гордимся удачной разработкой самолета – за десятилетия эксплуатации появление самолета в аэропортах Украины и за рубежом постоянно и неизменно вызывает восхищение тысяч специалистов и поклонников авиации, а также обычных людей разных стран. Самолет превратился в легенду, символ высших технических достижений мирового авиационного сообщества ХХ и ХХІ веков, жемчужину авиастроения, – подчеркивают в ГП Антонов.

Однако в результате действий российских захватчиков против Украины самолет Ан-225 был разрушен, и коллектив предприятия решил не допустить безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации.

– Для этого есть все основания – конструкторская и научно-техническая документация, а главное – наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП Антонов. К сожалению, в это трудное время для Украины и ГП Антонов для решения этой задачи нет достаточного количества денег. Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225, – говорится в заявлении.

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