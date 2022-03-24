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Факти / Україна

Відродження Мрії: держпідприємство Антонов заснувало Міжнародний фонд

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Відродження Мрії: держпідприємство Антонов заснувало Міжнародний фонд

Державне підприємство Антонов звернулося до міжнародної авіаційної спільноти та всіх небайдужих людей з проханням приєднатися до вкладень у Міжнародний фонд, за допомогою якого збираються відродити літак Ан-225 Мрія.

– Серед усіх транспортних літаків особливе місце займає літак Ан-225 Мрія ДП Антонов – найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами. За більш ніж 30 років експлуатації на повітряних лініях країн усіх континентів літак показав свої унікальні льотно-технічні характеристики та можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак, – нагадали у підприємстві.

Повідомляється, що Ан-225 встановив 240 ніким не перекритих світових рекордів та має можливості здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів та ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі.

– Уже 34 роки літак Ан-225 не має рівних, він завоював всесвітнє захоплення та повагу. Ми пишаємося вдалою розробкою літака – за десятиліття експлуатації поява літака в аеропортах України та за кордоном постійно та незмінно викликає захоплення тисяч спеціалістів та шанувальників авіації, а також звичайних людей різних країн. Літак перетворився на легенду, символ найвищих технічних досягнень світової авіаційної спільноти ХХ та ХХІ століть, перлину авіабудування, – наголошують у ДП Антонов.

Проте внаслідок дій російських загарбників проти України літак Ан-225 був зруйнований, і колектив підприємства вирішив не допустити безповоротної втрати легендарного літака як одного із символів сучасності та розпочати відродження флагмана транспортної авіації.

– Для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а головне – наявність, велике бажання та натхнення колективу ДП Антонов. На жаль, у цей скрутний час для України та ДП Антонов для вирішення цього завдання немає достатньої кількості грошей. Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225, – йдеться у заяві.

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