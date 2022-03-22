Легендарный Ан-225 Мрия после ремонта двигателя должен был вылететь из Гостомеля утром 24 февраля, но не успел, потому что закрыли небо.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов 22 марта сообщила спикер предприятия Лариса Дроздова.

– Мы не смогли поднять в небо Мрию, потому что в 05.00 24 февраля войска РФ начали бомбить аэропорты и аэродромы Украины, и госпредприятие Антонов рисковало потерять 20 жизней экипажа самолета, – пояснила Лариса Дроздова.

Руководство предприятия успело к 23 февраля перевезти пять Русланов. Последний из них улетел в Лейпциг в 23.51 23 февраля.

– Мрия же стояла в Гостомеле, потому что двигатель, нуждавшийся в ремонте, был смонтирован поздно вечером 23 февраля. Утром 24 февраля Мрия должна была взлететь, но из-за бомбежки самолет остался на аэродроме, – пересказала события того дня пресс-секретарь ГП Антонов.

Сотрудники предприятия уже под пулями спрятали Мрию в укрытие, но это не помогло спасти самолет.

Специалисты до сих пор не осмотрели Ан-225. Только после этого у ГП Антонов смогут оценить потери.

В настоящее время известно, что российские войска сильно повредили взлетную полосу гостомельского аэропорта и почти полностью разрушили офис предприятия.

По состоянию на 14.00 24 февраля было известно также о потере двух самолетов Ан.

– Все сотрудники решают, как работать дальше, чтобы сохранить предприятие и построить новую Мрию. Вы знаете, что у нас есть вторая Мрия, но недостроенная. По подсчетам, для этого необходимо от $700 млн до $1 млрд, – добавила Лариса Дроздова.

Напомним, 27 февраля, на четвертые сутки полномасштабной войны в Украине, в Укроборонпроме сообщили об уничтожении флагмана украинской авиации Ан-225 Мрия.

Предварительно известно, что для восстановления легендарного самолета понадобится более пяти лет и свыше $3 млрд.

Украина намерена приложить все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

На ГП Антонов есть фюзеляж еще одной Мрии.

Напомним, что за событиями войны можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Укроборонпром