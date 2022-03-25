У Бердянську вчора, 24 березня, українські захисники знищили десантний корабель Саратов. Раніше в ЗМІ повідомляли, що це був Орськ, але в Генштабі ЗСУ спростували інформацію. Також пошкоджені великі десантні кораблі Цезар Куніков і Новочеркаськ. Наразі уточнюється інформація щодо інших втрат російських військ.

Трохи історії

Великий десантний корабель (ВДК) Саратов, який став першим у цій серії ВДК, був побудований на Калінінградському суднобудівному заводі Янтар у 1964 році. У липні того ж року спущений на воду.

У 1966 році під найменуванням Воронезький комсомолець був включений до складу Чорноморського флоту ВМФ СРСР.

З 1966 по 2004 рік здійснив понад 20 далеких походів з підрозділами морської піхоти на борту.

З 1991 по 1994 рік перебував у консервації в Одесі, де і отримав своє друге ім’я БДК Саратов.

У серпні 2000 року за чотири рейси перевіз з пункту навантаження в районі Батумі в пункт висадки в район Новоросійська частину озброєння і техніки контингенту групи російських військ у Закавказзі.

10 серпня 2008 року у складі угруповання кораблів Чорноморського флоту прийняв бій з грузинськими катерами в ході вторгнення до Грузії.

Восени-взимку 2012 року виконав бойові завдання в Середземному морі. У 2014 році брав участь в анексії Криму.

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Крах

У ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну БДК Саратов 21 березня 2022 року у складі групи кораблів прибув до тимчасово окупованого російськими військами порту Бердянськ для вивантаження техніки і десанту.

Як вже відомо, за заявою штабу ВМС України, 24 березня 2022 року корабель був знищений українськими військами за допомогою ракети Точка-У. Через складність підтвердження інформації низка українських і світових ЗМІ написали про знищення корабля цього ж проєкту БДК Орськ.

Тактико-технічні характеристики БДК Саратов

швидкість: 16,5 вузла (приблизно 30 км / год);

дальність плавання: 4 800 миль (близько 7 700 км) при 16 вузлах;

екіпаж: 55 осіб.

Розмір:

водотоннажність: 4 650 тонн;

довжина: 113,1 м;

ширина: 15,6 м;

осадка: 4,5 м.

Енергетична установка:

2 дизелі, 2 гвинти, потужність – 9 тис. кінських сил.

Озброєння:

одна здвоєна 57 мм артилерійська установка ЗІФ-31Б. На борту можуть розташовуватися до 1 500 тонн техніки і вантажів, зокрема й живої сили до 400 чоловік.

Джерело: за матеріалами ЗМІ