В ряде областей Украины ночь с 25 на 26 марта прошла относительно спокойно, за исключением воздушных тревог в некоторых регионах. Тем временем в Киевской области ночью в Бучанском районе были обстрелы Градами и ракетами Белогородской общины, в частности села Святопетровское.

Продолжаются бои в Макарове, Ирпене, Гостомеле, активизируются диверсионно-разведывательные группы. Враг пытается производить ротацию. Город Славутич изолирован.

В Чернигове украинские военные удерживают оборону. Ситуация в самом городе без изменений. В Сумской области ночью захватчики отводили большую часть войск на территорию РФ. Был артобстрел пригорода Сум, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Харькове ночью продолжались обстрелы города захватчиками из оружия дальнего действия. Есть ли пострадавшие, еще устанавливают спасатели. В Харьковской области продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

В направлении Запорожья оккупанты пытаются вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям территориальной обороны и Вооруженных сил, но успеха не имеют. Российская армия имеет значительное количество раненых.

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В Луганской области все города украинские, но все под постоянными обстрелами. В Рубежном и Попасной бои в центре города. В Донецкой области продолжаются интенсивные обстрелы Марьинской общины. Разрушены более 30 частных домов. Три человека ранены, один ребенок погиб.

Обстрелы Авдеевки тоже не утихают, есть много разрушений. Двое жителей получили ранения, среди них один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.

Мариуполь – в блокаде. Весь город российские захватчики не контролируют, только отдельные кварталы. Город сражается. В Херсонской области продолжаются громкие взрывы в районах, которые находятся возле Николаевщины и Днепропетровщины.

Источник: Государственные областные военные администрации