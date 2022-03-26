У низці областей України ніч з 25 на 26 березня минула відносно спокійно, за винятком повітряних тривог у деяких регіонах. Тим часом у Київській області вночі у Бучанському районі були обстріли Градами та ракетами Білогородської громади, зокрема села Святопетрівське.

Тривають бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі, активізуються диверсійно-розвідувальні групи. Ворог намагається проводити ротацію. Місто Славутич ізольоване.

У Чернігові українські військові тримають оборону. Ситуація у самому місті без змін. У Сумській області вночі загарбники відводили велику частину військ на територію РФ. Був артобстріл передмістя Сум, інформація про постраждалих і руйнуваня уточнюється.

У Харкові вночі продовжувалися обстріли міста загарбниками зі зброї дальньої дії. Чи є постраждалі, ще встановлюють рятувальники. У Харківській області тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

У напрямку Запоріжжя окупанти намагаються вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам територіальної оборони та Збройних сил, але успіху не мають. Натомість російська армія має значну кількість поранених.

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У Луганській області усі міста українські, але усі під постійними обстрілами. У Рубіжному та Попасній бої у середмістях. У Донецькій області тривають інтенсивні обстріли Мар’їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Троє людей поранені, одна дитина загинула.

Обстріли Авдіївки також не вщухають, є багато руйнувань. Двоє мешканців дістали поранення, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації по постраждалим немає.

Маріуполь — у блокаді. Усе місто російські загарбники не контролюють, лише окремі квартали. Місто бореться. На Херсонщині тривають гучні вибухи у районах, які знаходяться біля Миколаївщини та Дніпропетровщини.

Джерело: Державні обласні військові адміністрації