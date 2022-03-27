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Факты / Мир

Канада поможет странам отказаться от закупок нефти, газа и урана из РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Канада поможет странам отказаться от закупок нефти, газа и урана из РФ

Канада сообщила, что готова поставить на мировой рынок больше нефти, газа и урана, чтобы помочь разрешить глобальный энергетический кризис.

Так, министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон рассказал ВВС, что многие страны готовы “помочь, насколько это возможно, с точки зрения вытеснения российской нефти и газа”.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире. Так, она обязалась экспортировать дополнительно 200 000 баррелей нефти.

Кроме того крупнейшая трубопроводная компания страны Enbridge заявила о том, что готова сделать все возможное для повышения энергетической безопасности – как в Северной Америке, так и в Европе.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против 160 членов Совета Федерации РФ за содействие новому витку вторжения в Украину.

Эти санкции стали новой волной мер Канады, которые направлены против олигархов, российских военных компаний, банков и других лиц, которых Канада обвиняет в поддержке Путина.

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Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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