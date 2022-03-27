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Канада допоможе країнам відмовитися від закупівлі нафти, газу та урану з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Канада допоможе країнам відмовитися від закупівлі нафти, газу та урану з РФ

Канада повідомила, що готова поставити на світовий ринок більше нафти, газу та урану, щоб допомогти розв’язати глобальну енергетичну кризу.

Так, міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон розповів ВВС, що багато країн готові “допомогти, наскільки це можливо, з погляду витіснення російської нафти та газу”.

Канада є четвертим за величиною виробником нафти у світі. Так, вона зобов’язалася додатково експортувати 200 000 барелів нафти.

Крім того, найбільша трубопровідна компанія країни Enbridge заявила про те, що готова зробити все можливе для підвищення енергетичної безпеки – як у Північній Америці, так і в Європі.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 160 членів Ради Федерації РФ за сприяння новому витку вторгнення в Україну.

Ці санкції стали новою хвилею заходів Канади, спрямованих проти олігархів, російських військових компаній, банків та інших осіб, яких Канада звинувачує у підтримці Путіна.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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