Окупанти скинули на Мар’їнку заборонені фосфорні бомби – голова Донецької ОВА

За минулу добу російські регулярні війська обстріляли дев’ять населених пунктів на Донеччині. Окупант продовжує вдаватися до використання забороненої зброї.

Про це 30 березня в ефірі українського телемарафону заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він уточнив, що росіяни використовують фосфорні боєприпаси проти мирних мешканців.

– Ситуація напружена. Фосфорні боєприпаси сьогодні застосовувалися у Мар’їнці, раніше на цьому тижні – і в Авдіївці, – уточнив Павло Кириленко.

Голова Донецької ОВА нагадав, що використання фосфорних бомб заборонено усіма міжнародними конвенціями та договорами.

Він також додав, що окупанти продовжують обстріл усіх населених пунктів, розташованих вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо про те, що росіяни обстріляли фосфорними бомбами Луганську область, внаслідок чого було пошкоджено більше 30 будівель, чотири людини загинуло.