Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл подробности предполагаемого референдума в Украине, связанного с условиями договора с Россией.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге 30 марта, он также назвал вероятную дату такого референдума. По словам Михаила Подоляка, не будет никаких референдумов, пока путинские войска не покинут территорию Украины.

– Безусловно, референдум НЕ БУДЕТ проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение, у нас идет война. Процедура проведения референдумов в Украине — четкая и сбалансированная. Мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию. То есть, отойдут на территории по состоянию на 23 февраля 2022 года, — отметил советник главы ОП.

Кроме того, Михаил Подоляк напомнил о нормах Венской конвенции. Согласно ей, любой договор, подписанный в то время, когда на территории страны находятся войска оккупанта, считается недействительным.

По словам советника главы Офиса президента, после вывода российских войск на референдум будет выноситься договор безопасности. Он должен предоставлять Украине гарантии безопасности как дополнительный фактор защиты, включая страны с ядерным оружием.

– Что касается референдума, то, безусловно, будет выноситься договор безопасности. Для того чтобы он действительно был зафиксирован в международном праве, процедура будет такова: референдум в Украине, после этого ратификации парламентов стран-гарантов и украинской Верховной Рады.

Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что территориальная целостность Украины не поддается никаким сомнениям, а для реального предотвращения агрессии нужны новые действенные механизмы, поскольку старые международные форматы утратили свою силу.