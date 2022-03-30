Подоляк назвав головну умову проведення референдуму в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкрив подробиці ймовірного референдуму в Україні, пов’язаного із умовами договору з Росією.

Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу 30 березня, він також назвав ймовірну дату такого референдуму. За словами Михайла Подоляка, не буде жодних референдумів, допоки путінські війська не покинуть територію України.

– Безумовно, референдум НЕ БУДЕ проходити сьогодні, тому що сьогодні у нас воєнний стан, у нас йде війна. Процедура проведення референдумів в Україні – чітка і збалансована. Ми вийдемо на процедуру запуску референдуму тільки після того, як російські війська покинуть нашу територію. Тобто, відійдуть до територій станом на 23 лютого 2022 року, – зауважив радник глави ОП.

Окрім цього, Михайло Подоляк нагадав про норми Віденської конвенції. Згідно з нею, будь-який договір, підписаний у час, коли на території країни перебувають війська окупанта, вважається недійсним.

За словами радника глави Офісу президента, після виведення російських військ на референдум буде виноситися безпековий договір. Він повинен надавати Україні гарантії безпеки як додатковий фактор захисту, у тому числі від країн з ядерною зброєю.

– Що стосується референдуму, то, безумовно, буде виноситися безпековий договір. Для того, щоб він дійсно був зафіксований у міжнародному праві, процедура буде така: референдум в Україні, після цього ратифікації парламентів країн-гарантів та української Верховної Ради.

Михайло Подоляк вкотре наголосив, що територіальна цілісність України не піддається жодним сумнівам, а для реального запобігання агресії потрібні нові дієві механізми, оскільки старі міжнародні формати втратили свою силу.