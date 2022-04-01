В Минобороны составили список самой дорогой техники России, которую уничтожили в Украине в ходе широкомасштабного вторжения РФ с 24 февраля.

— Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которой враг уже потерял на сумму более $10 млрд, — заявили в министерстве.

На седьмом месте — танк Т-90 М Владимир. Цена этого вида бронированной техники — до $3 млн. Т-90 — основной танк армии России, который оснастили активной боевой защитой от противотанковых управляемых ракет. Ранее эксперты восхищались его защитой, но после встречи с ВСУ он горит, как и любая другая бронированная мишень.

Шестое место занял Панцирь С-1. Цена самоходного зенитно-ракетного комплекса — до $15 млн. Он используется для прикрытия пехоты от воздушной атаки. В марте 2022 года один такой комплекс был уничтожен в Николаевской области, и три единицы были переданы нашей армии для использования против врага.

Пятое место — за вертолетом Ка-52. Цена — $16 млн. Боевой вертолет используется для разведки местности, а также координации действий военной техники. За период полномасштабного вторжения было сбито как минимум шесть вертолетов Ка-52 — один из них был подбит ракетно-зенитным комплексом Stinger.

Четвертое место за тяжелым самолетом Ил-76 с ценником до $27 млн. Он предназначен для перевозки различной техники, а также солдат. По состоянию на 1 апреля известно как минимум об одном случае уничтожения Ил-76 в Украине, вместе с российскими военными на борту.

Тройку лидеров замыкает самолет Су-35С. Ценник — до $65 млн. Это многоцелевой военный истребитель класса 4++. Боевой радиус самолета — 1 600 км, а максимальная скорость — 2 500 км/ч. Известно, что за март нашими военными было сбито как минимум 3 истребителя Су-35.

На второе место попал Искандер-М. Его цена поражает — до $100 млн. Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения вражеских ПВО и ПРО. Он также способен поражать важные стратегические комплексы баллистическими ракетами на расстоянии до 500-700 км. В Минобороны не исключают, что именно эти комплексы нанесли удары по аэродромам Украины в начале широкомасштабного вторжения 24 февраля.

Первое место за БДК Саратов. Его цена — свыше $100 млн. Этот корабль способен транспортировать до 1,5 тыс. тонн бронированной техники, включая живую силу. Его максимальная дальность плавания — почти 6,5 тыс. км. Утонул он в порту Бердянска благодаря стараниям наших военных. На его борту была военная техника и российские военные, включая экипаж корабля.