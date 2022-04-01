У Міноборони склали список найдорожчої техніки Росії, яку знищили в Україні на тлі широкомасштабного вторгнення РФ із 24 лютого.

– Завдяки злагодженій взаємодії військ та сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог уже втратив на суму понад $10 млрд, – заявили у міністерстві.

На сьомому місці – танк Т-90 М Владімір. Ціна на цей вид броньованої – до $3 млн. Т-90 – основний танк армії Росії, який оснастили активним бойовим захистом від протитанкових керованих ракет. Раніше експерти хвалили його захист. Утім, після зустрічі з ЗСУ він горить, як і будь-яка інша броньована мішень.

Шосте місце посів Панцир С-1. Ціна самохідного зенітно-ракетного комплексу – до $15 млн. Він використовується для прикриття піхоти від повітряної атаки. У березні 2022 року один такий комплекс знищили у Миколаївській області, а три одиниці було передано нашій армії для використання проти ворога.

П’яте місце – за гвинтокрилом Ка-52. Ціна – $16 млн. Бойовий гелікоптер використовується для розвідки місцевості, а також координації дій військової техніки. За період повномасштабного вторгнення збито щонайменше шість вертольотів Ка-52 – один із них був підбитий ракетно-зенітним комплексом Stinger.

Четверте місце – за важким літаком Іл-76 із цінником до $27 млн. Він призначений для перевезення різної техніки, а також солдатів. Станом на 1 квітня відомо як мінімум про один випадок знищення Іл-76 в Україні, разом із російськими військовими на борту.

Трійку лідерів замикає літак Су-35С. Цінник – до $65 млн. Це багатоцільовий військовий винищувач класу 4++. Бойовий радіус літака – 1 600 км, а максимальна швидкість – 2 500 км/год. Відомо, що за березень нашими військовими було збито як мінімум три винищувачі Су-35.

Друге місце посів Іскандер-М. Його ціна вражає – до $100 млн. Цей ракетний комплекс призначений для знищення ворожого ППО та ПРО. Він здатен вражати важливі стратегічні комплекси балістичними ракетами з дальністю до 500-700 км. У Міноборони не виключають, що саме ці комплекси завдали ударів по аеродромах України на початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого.

Перше місце – за ВДК Саратов. Його ціна – понад $100 млн. Цей корабель здатен транспортувати до 1,5 тис. тонн броньованої техніки, включно із живою силою. Його максимальна дальність плавання – майже 6,5 тис. км, але потонув він у порту Бердянська завдяки старанням наших військових. Тоді на борту була військова техніка та російські військові, разом із екіпажем корабля.