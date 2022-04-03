Украинские силовики и военные продолжают работу на освобожденных территориях Киевской области и вокруг Киева. В городах, селах и даже по обочинам дорог находят десятки трупов мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter обнародовал одно из фотодоказательств военных преступлений путинских захватчиков.

— Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, застреленными русскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях? – написал он.

Народный депутат Алексей Гончаренко, находясь на автодороге, ведущей к Киеву, рассказал о другом преступлении оккупантов. В конце видео он едва сдерживал слезы.

— А тут “освободители”, “культурная развитая нация”, россияне расстреляли машину с женщинами. Они… Их одежда валяется… Вообщем, вы понимаете, что произошло… А потом они (российские военные — Ред.) сложили их тела, положили покрышки и пытались сжечь, — рассказал он.

“Надо пожалеть мальчиков”.

Бляди вы конченные. pic.twitter.com/bajq4zjtzp — Pan Doktor (@pan_dok) April 2, 2022

В Министерстве обороны Украины уточнили, что страшная находка была обнаружена около трассы в 20 км от Киева. Под одеялом – 4-5 мертвых обнаженных украинских женщин.

Кроме этого, в Минобороны сделали точное заявление по отводу войск РФ из Киевской области. В ведомстве заявили, что это – единственная “успешно завершенная военная операция” России с начала полномасштабной войны.