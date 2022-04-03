Українські силовики та військові продовжують роботу на звільнених територіях Київщини та навколо Києва. У містах, селах та навіть на узбіччях доріг знаходять десятки трупів мирних мешканців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter оприлюднив один із фотодоказів військових злочинів путінських загабників.

– Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? – написав він.

Народний депутат Олексій Гончаренко, перебуваючи на автодорозі, що веде до передмістя Києва, розповів про інший випадок, що стосується злочинів окупантів. Наприкінці відео він ледве стримувавв сльози.

– А тут “визволителі”, “культурна розвинена нація”, росіяни розстріляли машину з жінками. Вони… Їхній одяг валяється… Втім, ви розумієте, що сталося… А потім вони (російські військові – Ред.) склали їхні тіла, поклали покришки і намагалися спалити, – розповів він.

“Надо пожалеть мальчиков”.

Бляди вы конченные. pic.twitter.com/bajq4zjtzp — Pan Doktor (@pan_dok) April 2, 2022

У Міністерстві оборони України уточнили, що страшну знахідку було виявлено біля траси за 20 км від Києва. Під ковдрою – 4-5 мертвих оголених українських жінок.

Окрім цього, у Міноборони зробили влучну заяву щодо відводу військ РФ з Київської області. У відомстві заявили, що це – єдина “успішно завершена військова операція” Росії з початку повномасштабної війни.