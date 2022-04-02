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Факты / Украина

В ночь вторжения РФ хотела уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ

Марта Бондаренко редактор ленты
хакери

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла меры против взлома IТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ Украины.

Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ оперативно обнаружили и нейтрализовали более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления нашей страны.

Больше всего таких атак произошло в ночь вторжения, 24 февраля – именно тогда Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины.

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Дехтяренко отметил, что СБУ обезвредила все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения своей пропаганды.

По данным СБУ, за кибератаками стоит ФСБ и российская военная разведка.

— Непосредственное исполнение осуществляли специализированные хакерские группировки рашистов. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д. Наши следователи устанавливают всю цепочку злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности, — подчеркнул Артем Дехтяренко.

Кроме того, в Украине создана платформа для круглосуточного обмена информацией между институтами, которые могут стать объектами кибератак.

28 марта на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная вражеская кибератака. Позже сообщили, что атаку нейтрализовали.

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Источник: СБУ

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