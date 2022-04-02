Служба безопасности Украины (СБУ) приняла меры против взлома IТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ Украины.

Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ оперативно обнаружили и нейтрализовали более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления нашей страны.

Больше всего таких атак произошло в ночь вторжения, 24 февраля – именно тогда Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины.

Дехтяренко отметил, что СБУ обезвредила все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения своей пропаганды.

По данным СБУ, за кибератаками стоит ФСБ и российская военная разведка.

— Непосредственное исполнение осуществляли специализированные хакерские группировки рашистов. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д. Наши следователи устанавливают всю цепочку злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности, — подчеркнул Артем Дехтяренко.

Кроме того, в Украине создана платформа для круглосуточного обмена информацией между институтами, которые могут стать объектами кибератак.

28 марта на IT-инфраструктуру Укртелекома была совершена мощная вражеская кибератака. Позже сообщили, что атаку нейтрализовали.