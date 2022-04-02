Служба безпеки України (СБУ) вжила заходів проти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ України.

Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ оперативно виявили та нейтралізували понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління нашої держави.

Найбільше таких атак сталося в ніч вторгнення, 24 лютого, – саме тоді Росія хотіла знищити весь кіберзахист України.

Дехтяренко зазначив, що СБУ знешкодила всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі українські електронні ресурси або використати їх для поширення пропаганди.

За даними СБУ, за кібератаками стоїть ФСБ та російська воєнна розвідка.

– Безпосереднє виконання здійснювали спеціалізовані хакерські угруповання рашистів. Зокрема це APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо. Наші слідчі встановлюють весь ланцюжок зловмисників, щоб притягнути їх до відповідальності, – наголосив Артем Дехтяренко.

Крім того, в Україні створили платформу для цілодобового обміну інформацією між інституціями, які можуть стати об’єктами кібератак.

28 березня на IT-інфраструктуру Укртелекома була здійснена потужна ворожа кібератака. Згодом повідомили, що атаку нейтралізували.