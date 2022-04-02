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Факти / Україна

З початку війни з РФ в Україні постраждали 53 історичних та релігійних пам’ятки – ЮНЕСКО

Ілля Нежигай редактор стрічки
ЮНЕСКО

Щонайменше 53 історичні та релігійні об’єкти були пошкоджені в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив представник ЮНЕСКО.

– На сьогоднішній день ми змогли підтвердити збитки, завдані щонайменше 53 культурним об’єктам. До них входять 29 релігійних об’єктів, 16 історичних будівель, 4 музеї та 4 пам’ятники, – повідомив представник організації.

Він додав, що найбільших збитків було завдано Харкову – 18 пошкоджених об’єктів, включаючи Харківський національний академічний театр опери та балету, Харківський художній музей та меморіал Голокосту “Дробицький Яр”.

Також у списку знаходиться Драматичний театр в обложеному Маріуполі, який був зруйнований внаслідок російських бомбардувань у березні. У Чернігові церква Святої Катерини також потрапила до списку пошкоджених об’єктів.

При цьому ключові пам’ятки Києва залишилися практично неушкодженими, за винятком Вознесенської церкви.

У ЮНЕСКО повідомили, що разом зі своєю агенцією ЮНІТАР (Навчальний та науково-дослідний інститут ООН) було створено систему моніторингу стану збереження основних українських об’єктів та пам’ятників за допомогою супутникових знімків.

Згідно зі списком ЮНІТАР, жоден із семи об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, розташованих на території України, не постраждав унаслідок бойових дій.

В Агентстві повідомили, що працюють з українською владою над складанням списку пріоритетних об’єктів та визначенням умов їх розміщення.

Як додатковий запобіжний захід генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай направила офіційний лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, нагадавши йому про зобов’язання Російської Федерації і надавши йому дані про місцезнаходження українських об’єктів всесвітньої спадщини, щоб вони були захищені від будь-яких бомбардувань, сказав представник організації.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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