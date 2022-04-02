Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив перешел на сторону российских оккупантов.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором он раздает жителям так называемую гуманитарную помощь со стороны захватчиков.

Журналист Денис Казанский сообщил, что в 2014 году Хортив уже поддерживал боевиков и сотрудничал с ними. Тогда его так и не смогли привлечь к ответственности. Теперь он предал Украину уже второй раз, перейдя на сторону российских оккупантов.

В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал в Facebook, что каждого предателя ждет судьба предателя. Он убежден, что злость не пройдет и предательство не простится.

Сергей Хортив перестал выходить на связь еще 4 марта. ТогдаРу Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании двух военных администраций в городах Кременная и Рубежное Северодонецкого района Луганской области.

Между тем на днях украинская разведка сообщила, что все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины.

Фото: Рубежанский городской совет