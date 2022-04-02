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Факти / Україна

Зрадив вдруге: мер Рубіжного Сергій Хортів перейшов на бік окупантів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зрадив вдруге: мер Рубіжного Сергій Хортів перейшов на бік окупантів

Міський голова Рубіжного Луганської області Сергій Хортів перейшов на бік російських окупантів.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому він роздає жителям так звану гуманітарну допомогу з боку загарбників.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що у 2014 році Хортів уже підтримував бойовиків і співпрацював з ними. Тоді його так і не змогли притягнути до відповідальності. Тепер він зрадив Україну вже вдруге, перейшовши на бік російських окупантів.

Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав у Facebook, що на кожного зрадника чекає доля зрадника. Він переконаний, що злість не пройде і зрада не пробачиться.

Сергій Хортів перестав виходити на зв’язок ще 4 березня. Тоді голова Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

31 брезня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення двох військових адміністрацій у містах Кремінна та Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області.

Тим часом днями українська розвідка повідомила, що дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України.

Фото: Рубіжанська міська рада

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