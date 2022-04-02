Міський голова Рубіжного Луганської області Сергій Хортів перейшов на бік російських окупантів.

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео, на якому він роздає жителям так звану гуманітарну допомогу з боку загарбників.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що у 2014 році Хортів уже підтримував бойовиків і співпрацював з ними. Тоді його так і не змогли притягнути до відповідальності. Тепер він зрадив Україну вже вдруге, перейшовши на бік російських окупантів.

Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав у Facebook, що на кожного зрадника чекає доля зрадника. Він переконаний, що злість не пройде і зрада не пробачиться.

Сергій Хортів перестав виходити на зв’язок ще 4 березня. Тоді голова Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

31 брезня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення двох військових адміністрацій у містах Кремінна та Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області.

Тим часом днями українська розвідка повідомила, що дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України.

Фото: Рубіжанська міська рада