На 39-е сутки полномасштабной войны в Украине потери армии РФ стали еще более ощутимыми.
С 24 февраля по 3 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили около 18 тыс. российских военных.
Только за предыдущие сутки потери личного состава достигли около двух сотен.
Также 2 апреля украинские военные ликвидировали 54 вражеских боевых бронированных машин, по 13 единиц танков и автомобильной техники, восемь единиц артиллерийских систем и пять единиц реактивных систем залпового огня.
Не досчитались россияне также двух беспилотников.
В целом потери россиян в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 следующие:
- около 18 тыс. личного состава,
- 644 танка,
- 1 830 боевых бронированных машин,
- 325 единиц артиллерийских систем,
- 105 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 143 самолета,
- 134 вертолета,
- 1 249 единиц автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 89 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 24 единицы специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
За ходом событий полномасштабной войны в Украине можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ