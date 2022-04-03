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Факты / Украина

Боевые машины, танки и беспилотники: какие потери понес враг за сутки войны в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
Боевые машины, танки и беспилотники: какие потери понес враг за сутки войны в Украине

На 39-е сутки полномасштабной войны в Украине потери армии РФ стали еще более ощутимыми.

С 24 февраля по 3 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили около 18 тыс. российских военных.

Только за предыдущие сутки потери личного состава достигли около двух сотен.

Также 2 апреля украинские военные ликвидировали 54 вражеских боевых бронированных машин, по 13 единиц танков и автомобильной техники, восемь единиц артиллерийских систем и пять единиц реактивных систем залпового огня.

Не досчитались россияне также двух беспилотников.

В целом потери россиян в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 следующие:

  • около 18 тыс. личного состава,
  • 644 танка,
  • 1 830 боевых бронированных машин,
  • 325 единиц артиллерийских систем,
  • 105 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 54 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 143 самолета,
  • 134 вертолета,
  • 1 249 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 89 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 24 единицы специальной техники.
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

За ходом событий полномасштабной войны в Украине можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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