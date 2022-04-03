На 39-е сутки полномасштабной войны в Украине потери армии РФ стали еще более ощутимыми.

С 24 февраля по 3 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили около 18 тыс. российских военных.

Только за предыдущие сутки потери личного состава достигли около двух сотен.

Также 2 апреля украинские военные ликвидировали 54 вражеских боевых бронированных машин, по 13 единиц танков и автомобильной техники, восемь единиц артиллерийских систем и пять единиц реактивных систем залпового огня.

Не досчитались россияне также двух беспилотников.

В целом потери россиян в Украине по состоянию на 3 апреля 2022 следующие:

около 18 тыс. личного состава,

644 танка,

1 830 боевых бронированных машин,

325 единиц артиллерийских систем,

105 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

143 самолета,

134 вертолета,

1 249 единиц автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

89 беспилотников оперативно-тактического уровня,

24 единицы специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

За ходом событий полномасштабной войны в Украине можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ