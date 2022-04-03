Бойові машини, танки та безпілотники: які втрати поніс ворог за добу війни в Україні

На 39-ту добу повномасштабної війни в Україні втрати армії РФ стали ще більш відчутними.

Із 24 лютого до 3 квітня Збройні сили України знищили близько 18 тис. російських військових.

Лише за попередню добу втрати особового складу сягнули близько двох сотень.

Також 2 квітня українські військові ліквідували 54 ворожі бойові броньовані машини, по 13 одиниць танків та автомобільної техніки, вісім одиниць артилерійських систем та п’ять одиниць реактивних систем залпового вогню.

Не дорахувалися росіяни також двох безпілотників.

Загалом втрати росіян в Україні станом на 3 квітня 2022 року такі:

близько 18 тис. особового складу,

644 танки,

1 830 бойових броньованих машин,

325 одиниць артилерійських систем,

105 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

143 літаки,

134 гелікоптери,

1 249 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

89 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

24 одиниці спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

За перебігом подій повномасштабної війни в Україні можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ