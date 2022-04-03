По предварительным данным на сегодня из истекающего кровью Мариуполя российские агрессоры насильственным образом, фактически обманом, вывезли на территорию россии больше 40 тыс. местных жителей.

На официальном сайте Мариуполя разместили историю Дмитрия Радченко и его семьи о том, как происходила депортация, что довелось пережить украинцам и в каком положении они находятся в настоящее время.

Как сообщается, мариупольцев либо насильно выводили из укрытий и заставляли садиться в автобусы, либо нагло обманывали. Обещали доставить до Запорожья. Но, как выяснилось, везли в фильтрационные лагеря. Именно так попали на территорию рф Дмитрий и его семья.

Последний месяц мужчина жил в подвале вместе с женой и 10-месячным ребенком. Когда терпеть бесконечные бомбежки стало уже невмоготу, решил, что из города нужно выбираться любой ценой.

Поскольку собственный автомобиль семьи был разбомблен, Дмитрий вынужден был договориться с делягами, которые запросили в качестве платы на поездку по 1 тыс. грн с человека. Учитывая, что семья состояла из шести человек, выложили за возможность выбраться из-под обстрелов 6 тыс. грн.

По словам Дмитрия, очередь на такого рода услуги была расписана на три дня.

Уезжали практически без вещей. Не смогли забрать и домашних животных.

— Когда ехали до блокпоста – пейзажи вокруг были лунные. Мы даже не представляли, каким ужасающим стал наш Мариуполь, — говорит Дмитрий.

На первом блокпосту военные без опознавательных знаков, приказали раздеться до нижнего белья. На морозе минус пять градусов. Искали татуировки, следы от оружия.

Затем у заправки в сторону Никольского (бывшее Володарское), в ожидании автобуса, военные объяснили, что всех отправят в пункт временного пребывания. На самом деле в фильтрационные лагеря.

— Нам никто не давал ответ на вопрос: кто они, куда повезут, зачем, что нам делать? Мы стояли, растерянные, и ничего не понимали, что происходит. Со 2 марта мы жили в абсолютном информационном вакууме, — говорит Дмитрий.

В забитом под завязку автобусе людей привезли в Никольское, где повсюду висели флаги ДНР. Это был настоящий шок. Здесь снова основательно обыскали, переписали данные.

Это был фильтрационный лагерь для всех приезжающих. Людей клали повсюду: в спортзале школы, в коридорах, на ступеньках. Кормили один раз в день: ложка каши и стакан чая и печенье. В местном магазине были хлеб и колбаса, но цены — заоблачные.

— Утром сказали, что у нас есть только два варианта: ехать либо в Донецк, либо в Ростов. Мы подумали, что из Донецка выбираться очень проблематично. Проще из Ростова. Туда и поехали, — вспоминает Дмитрий.

По его словам, людей сразу предупредили, что в Ростове их не оставят, а будут распределять дальше, куда-нибудь в Магадан, Сахалин. Но, если повезет, могут распределить и куда-нибудь поближе.

Разумеется, хотели поближе к границе, чтобы иметь возможность уехать в Европу. О выезде в Запорожье информации не было. Ходили слухи, что выехать туда все же можно, но деньги за это просят безумные.

В Ростове семья Дмитрия рассчитывала остановиться у старых знакомых. Но не вышло, со знакомыми не удалось связаться.

Для доставки в Ростов прибыло восемь автобусов, один из которых тут же оккупировал цыганский табор.

По словам Дмитрия, большие семьи разделяли. Если, например, семья состояла из двух родителей и ребенка, то проблем не было. Если больше, то есть с бабушками и дедушками, сесть в один автобус было почти невозможно. Дмитрию пришлось заплатить военному, чтобы семью не разделяли.

В обычных автобусах, в которые людей погрузили в час дня, на границу с россией добрались в два часа ночи. По дороге автобус сломался. Все стояли на холоде, пока водитель пытался починить машину.

Но у него ничего не получалось. В результате подсадили в другой автобус, и остаток пути, а это часа четыре, семья ехала стоя в проходе, с маленьким ребенком на руках. Это была пытка.

На границе с ДНР собрали паспорта, выборочно пообщались с некоторыми из украинцев. О чем, неизвестно, поскольку перепуганные люди из-за страха за свою жизнь держали язык за зубами.

На российскую границу попали в час дня на следующие сутки. Здесь снова начались допросы. На сей раз представителями ФСБ.

— Вещи детекторами проверяли. Мурыжили очень жестко. Мы были без сил совершенно, — говорит Дмитрий.

В конце концов после трех часов допросов пересадили в другой, более комфортабельный автобус, что сперва очень удивило.

Такая щедрость стала понятная, когда транспорт остановился буквально в 300 метрах от границы у белых надувных палаток российского МЧС. Там переселенцев встретили журналисты с видеокамерами.

Демонстративно-показательно измученным людям дали горячую еду — гречку с мясом. Пока ели, журналисты просили рассказать на камеру, как ужасно жить в Украине.

Когда пиар-акция завершилась, выяснилось, что везут не в Ростов, а в Таганрог. Там на перроне уже стоял поезд на Кострому. Но планы резко поменяли и сказали, что все едут во Владимир.

— Мы уже были взбешены и стали немного грубить. Нервы сдавали, — признался мариуполец.

Во Владимире пообещали дать еду и жилье. Некоторые люди на вокзале разворачивались и уходили, рассчитывая найти приют у родственников в России, их никто не останавливал.

Когда сели в поезд на Владимир, дали карточки местного мегафона, но связь была отвратительна, дозвониться ни к кому не могли.

— Потом выдали макароны роллтон. Хорошо, что у нас были еще наши украинские консервы, баночка тушенки, которую мы прихватили с собой из подвала, — рассказывает Дмитрий.

По его словам, еда в поезде была ужасная. 80% людей отравились, многих рвало.

Во Владимире на вокзале депортированных встречало множество репортеров, мэр города, местные депутаты. Людей распределяли людей по автобусам, которые направлялись в ближние села и поселки. Большинство этих мест оказались непригодными для жизни.

Дмитрию удалось договориться с местным депутатом, чтобы их семью оставили во Владимире. Здесь поселили в хостел, в крохотной комнатке три на три метра, с одной двуспальной кроватью, но зато с душем, принять который после двух дней мытарств стало настоящим раем.

— В общем, не самые плохие условия, по сравнению с тем, куда увезли других людей. Их в деревнях селили в школах, в неприспособленных для этого помещениях. И как они сейчас там, я не знаю, — говорит Дмитрий.

По его словам, кормят нас трижды в день, но порции микроскопические, и еда воняет. Вчера гречка отдавала ацетоном, и съевших ее госпитализировали в больницы целыми этажами.

Дмитрий говорит, что их постоянно просят подписать какие-то документы. Статус беженцев не оформляют. Но получили разрешение на временное проживание. Легально в России можно находиться три месяца.

Попробовали через службу занятости найти работу, но заработная плата оказалась просто издевательской – 10 тыс. рублей (это примерно 3 тысячи гривен – ред). На эти деньги невозможно жить, невозможно снимать жилье. Цены очень высокие. И 10 тыс. рублей не хватит даже для проживания одного человека, не говоря уже о семье.

Сейчас семья Дмитрия ищет варианты, как оставить Россию и попасть в Европу. Но что будет с ними завтра, не знают…

Источник: сайт города Мариуполя