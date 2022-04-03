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Факты / Украина

Россияне поразили объект критической инфраструктуры в Одессе – ОВА

Татьяна Забожко редактор ленты
Сергій Братчук

Утром 3 апреля российские военные нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры Одессы.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В настоящее время, говорит Сергей Братчук, ситуация контролируемая, на месте работают соответствующие службы.

– Благодарю силы противовоздушной обороны и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Результаты и детали самого чрезвычайного происшествия сообщим немного позже. Надеюсь, что пострадавших не будет, – сказал Сергей Братчук.

И спикер оперативного штаба Одесской ОВА, и офицер командования Юг Владислав Назаров напоминают жителям города о недопустимости публикации результатов поражения, разглашения данных и геолокации, а также распространения паники.

– Не радуйте врага! Защищаем Украину вместе, и мы обязательно победим! – подчеркивает Владислав Назаров

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Братчук

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