Утром 3 апреля российские военные нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры Одессы.
Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В настоящее время, говорит Сергей Братчук, ситуация контролируемая, на месте работают соответствующие службы.
– Благодарю силы противовоздушной обороны и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Результаты и детали самого чрезвычайного происшествия сообщим немного позже. Надеюсь, что пострадавших не будет, – сказал Сергей Братчук.
И спикер оперативного штаба Одесской ОВА, и офицер командования Юг Владислав Назаров напоминают жителям города о недопустимости публикации результатов поражения, разглашения данных и геолокации, а также распространения паники.
– Не радуйте врага! Защищаем Украину вместе, и мы обязательно победим! – подчеркивает Владислав Назаров
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 39-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Братчук