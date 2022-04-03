Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 39 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>258 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

Росіяни вразили об’єкт критичної інфрастуктури в Одесі – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Сергій Братчук

Уранці 3 квітня російські військові завдали удару по одному з об’єктів критичної інфрастуктури Одеси.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Нині, каже Сергій Братчук, ситуація контрольована, на місці працюють відповідні служби.

– Завдячую силам протиповітряної оборони та Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Результати та деталі самої надзвичайної події повідомимо трішки пізніше. Сподіваюсь, що постраждалих не буде, – сказав Сергій Братчук.

І речник оперативного штабу Одеської ОВА, і офіцер командування Південь Владислав Назаров нагадують жителям міста про недопустимість публікації результатів ураження, розголошення даних та геолокації, а також поширення паніки.

– Не тіште ворога! Боронимо Україну разом, і ми обов’язково переможемо! – наголошує Владислав Назаров

Повномасштабна війна в Україні триває вже 39-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Братчук

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка