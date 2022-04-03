Росіяни вразили об’єкт критичної інфрастуктури в Одесі – ОВА

Уранці 3 квітня російські військові завдали удару по одному з об’єктів критичної інфрастуктури Одеси.
Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Нині, каже Сергій Братчук, ситуація контрольована, на місці працюють відповідні служби.
– Завдячую силам протиповітряної оборони та Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Результати та деталі самої надзвичайної події повідомимо трішки пізніше. Сподіваюсь, що постраждалих не буде, – сказав Сергій Братчук.
І речник оперативного штабу Одеської ОВА, і офіцер командування Південь Владислав Назаров нагадують жителям міста про недопустимість публікації результатів ураження, розголошення даних та геолокації, а також поширення паніки.
– Не тіште ворога! Боронимо Україну разом, і ми обов’язково переможемо! – наголошує Владислав Назаров
Повномасштабна війна в Україні триває вже 39-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Сергій Братчук