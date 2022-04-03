31 марта официально стало известно, что украинские защитники освободили Бучу в Киевской области от российских захватчиков. С первых дней широкомасштабной войны России против Украины в этом городе шли бои.

Путинские войска не только беспощадно разрушали своими обстрелами все вокруг, но и убивали мирных местных жителей и не давали им возможности уехать из города.

После месяца оккупации и активных боев в Буче осталось как минимум 3 тыс. человек. Сегодня они приходят в центр города, чтобы получить гуманитарную помощь. Большинство людей не выходили из своих подвалов почти месяц.

Одна из местных жительниц рассказала, что с первых дней полномасштабной войны остается в городе. Она и еще пять человек живут в подвале примерно с 26 февраля. Среди них пожилая женщина и 8-летний ребенок.

– Теперь мы боимся тишины, окон и всего остального. Впервые на улицу мы вышли позавчера (1 апреля — Ред.), — поделилась женщина.

Другая местная жительница Лариса вспоминает, как российские захватчики уничтожали в городе все.

– Когда они пришли, вышибли двери, окна, разбили заборы. Мою одноклассницу на расстрел водили. Другой знакомой угрожали бросить в погреб гранату, если она не выйдет и не станет перед ними на колени. Они когда выходили, то обещали, что придут, и тогда будет еще хуже. Люди очень запуганы, – рассказывает она.

Женщина говорит, что через месяц ее семья настолько привыкла к постоянным обстрелам, что уже даже не спускалась в погреб.

Из-за постоянных обстрелов люди готовили себе поесть на улице, разжигая огонь. Делали это возле домов, чтобы в случае очередной атаки можно было спрятаться.

— Сейчас готовлю на 10 семей. Раньше нас было больше, но два человека погибли. Одного мужчину убили, когда он выгуливал собаку. Также убили волонтера. Когда в первый раз приехали наши бойцы, мы начали плакать, целовать их, обнимать. Мы почувствовали себя людьми, – говорит местная жительница Галина.

Также местные жители вспоминают, как путинские войска били по городу из танков, которые стояли прямо посреди дворов жилых домов.

– Здесь стояли семь танков. Они били из них так, что стены гремели. Моя квартира на втором этаже. У меня в дом такая пуля прилетела, что если бы не собака, которая меня отвела от окна, то я бы не выжила. Все разбито: окна, двери, — рассказывает Мария.

До войны Буча была постоянно развивающимся городом. Но после того, как сюда ворвались захватнические путинские войска, сейчас об этом мало что напоминает.

Дома либо разрушены полностью, либо сильно повреждены. В квартирах побывали российские мародеры, которые нагло выламывали двери и выносили все, что хотели. А на улицах до сих пор можно увидеть тела погибших мирных жителей, которых путинские войска цинично убили просто так.